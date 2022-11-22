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غوتيريس يحذر من “خطاب خطير” يصعد التهديدات النووية

22
NOVEMBER
2022
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حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من “خطاب خطير” يغذي التهديدات باللجوء للأسلحة النووية في العالم، خلال منتدى دولي حول “تحالف الحضارات” التأم في المغرب.

وأسف غوتيريش إزاء “انقسامات متزايدة تهدد السلام والأمن العالميين، تسبب مواجهات جديدة، وتجعل حل نزاعات قديمة أكثر صعوبة”، وذلك في مؤتمر صحافي على هامش المنتدى في مدينة فاس (شمال).

وحذر من “خطاب خطير يصعد التوترات النووية”، في وقت تتهم عواصم غربية روسيا بأنها تهدد باستخدام أسلحتها النووية، لثنيها عن دعم كييف في الحرب المستمرة في أوكرانيا منذ شباط.

وقال: “في هذه الأثناء نقترب بشكل خطير من هاوية كارثة مناخية بينما تتفشى خطابات الكراهية والتضليل (…) ومعاداة السامية والتمييز ضد المسلمين واضطهاد المسيحيين ومناهضة الأجانب والتمييز العنصري”.

ودعا إلى العمل “في هذا العالم المضطرب على أن نهدئ التوترات، ونشجع الاندماج والوئام الاجتماعي، وبناء مجتمعات أكثر وحدة وصمودا”.

وينعقد منتدى “تحالف الحضارات” في فاس دورته التاسعة برعاية مشتركة بين إسبانيا وتركيا، تحت شعار “لنعش جميعا كإنسانية واحدة”. وهي الدورة الأولى للمنتدى التي تقام في بلد إفريقي، ويشارك فيها وزراء وشخصيات رسمية من بلدان عدة.

ويسعى المنتدى إلى تشجيع الحوار بين الثقافات والأديان.

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