ماذا قال ميسي عن المنتخب السعودي بعد المباراة؟

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علق ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين، على الخسارة الصادمة أمام السعودية بنتيجة (1-2)، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم "قطر 2022".

وقال ميسي الذي سجل هدف الأرجنتين الوحيد من ركلة جزاء: "إنها ضربة قاسية جدا للجميع، لم نتوقع أن نبدأ بهذه الطريقة، وبالتأكيد الخسارة لها أسباب".