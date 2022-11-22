بوتين: سنساعد البلدان التي تعاني نقص الغذاء نتيجة لمغامرات الغرب

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تعهد الرئيس فلاديمير بوتين، بمساعدة روسيا البلدان التي تعاني نقص الغذاء نتيجة لسياسة المغامرات التي انتهجها الغرب، في إشارة ضمنية إلى العقوبات ضد روسيا وتداعياتها على العالم.

وقال بوتين خلال اجتماع بحث القطاع الزراعي الروسي اليوم الاثنين: "نحن نساعد، وسنواصل مساعدة البلدان التي تواجه نقص الغذاء بسبب الاضطرابات الناجمة عن مغامرات بعض الدول الغربية التي تمارس، وبلا أي مبالغة، سياسات غير مهنية".

وأضاف: "نعلم أنه حتى قبل العقوبات، استخدمت بعض الدول والشركات العالمية امتيازاتها الاحتكارية، والتعديل الوراثي للمزروعات لمنع المنافسين من غزو الأسواق وإزاحتها منها".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن السياسات غير المهنية لبعض الدول الغربية أدت إلى "اختلال" في سلاسل الغذاء.

وفي وقت سابق، صرح وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف بأن روسيا مستعدة لتزويد البلدان المحتاجة بـ500 ألف طن من الحبوب مجانا في الأشهر الأربعة المقبلة، كما أعلن الرئيس بوتين عن تبرّع روسيا بـ300 ألف طن مجانا من السماد للبلدان المعوزة.