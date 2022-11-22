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أردوغان يتهم واشنطن بتسليح الأكراد في سوريا

22
NOVEMBER
2022
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نقلت وكالة الأناضول عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله، إن الولايات المتحدة قامت في السنوات الأخيرة، بتسليم آلاف الشاحنات المحملة بالذخيرة إلى الميليشيات الكردية في سوريا.

وأضاف الرئيس التركي: "يثير أسفنا أن حليف تركيا في الناتو قام في السنوات الأخيرة بتسليم آلاف الشاحنات المحملة بالذخيرة والأسلحة إلى مناطق في سوريا ينشط فيها الإرهابيون ".

وأشار أردوغان إلى أن "هذا النهج مستمر منذ رئاسة باراك أوباما، واستمر في عهد دونالد ترامب وبقي على حاله في عهد جو بايدن".
وشدد الرئيس التركي على أن، بلاده أبلغت الولايات المتحدة بقلقها بشأن الملف السوري.

وقال: "لقد أثرت شخصيا هذه القضية في محادثات مع أوباما وترامب وبايدن، وصرحت بأنه إذا كنا حلفاء وشركاء في الناتو، فيجب أن ندرك أن الدعم الذي يقدمه الأمريكيون للإرهابيين في سوريا يشكل تهديدا للحدود الجنوبية لتركيا. وحذرنا من أنه إذا لزم الأمر، فسنضطر إلى اتخاذ إجراءات جوابية".

وذكر الرئيس التركي، أن الجانب الأمريكي ليس لديه ما يرد به على التساؤلات.

وتابع أردوغان القول: "سنواصل العمل كما يقتضيه الأمن القومي لتركيا. لا تنازلات! لأن أي تغيير في الموقف محفوف بالمشاكل لبلدنا".

RIA Novosti
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