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الصحة العالمية تحذر من شتاء "يهدد حياة" الملايين في أوكرانيا

22
NOVEMBER
2022
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حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الشتاء سيهدد حياة ملايين الأوكرانيين، بعد سلسلة ضربات روسية مدمرة استهدفت البنى التحتية للطاقة في البلاد.
وصرح المدير الإقليمي لمنظمة الصحة في أوروبا هانس كلوغ للصحافيين بأن "هذا الشتاء سيعرض حياة الملايين في أوكرانيا للخطر"، مضيفا "ببساطة، هذا الشتاء سيكون مسألة بقاء".

وأضاف أن الخسائر التي أصابت البنى التحتية الأوكرانية "خلفت تأثيرات مدمرة على النظام الصحي وصحة السكان".

وأوضح كلوغ أن المنظمة أحصت أكثر من 700 هجوم على مؤسسات صحية أوكرانية منذ بدء الحرب في أوكرانيا في فبراير، الأمر الذي يشكل في رأيه "انتهاكا واضحا" للقانون الدولي الإنساني.

واعتبر أن هذا يعني أن "مئات المستشفيات والمؤسسات الصحية لم تعد عملانية بالكامل. نتوقع أن يغادر مليونان إلى ثلاثة ملايين شخص إضافي منازلهم سعيا إلى الدفء والأمن".

وتابع "سيواجهون مشاكل صحية كبيرة بينها التهابات تنفسية مثل كوفيد-19 والتهابات رئوية وزكام وخطر (الإصابة) بالحصبة لدى أفراد غير ملقحين".

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