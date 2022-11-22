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ألمانيا ستزود بولندا بأنظمة دفاع جوي لحماية أجوائها

22
NOVEMBER
2022
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أعلنت ألمانيا الاثنين أنها توصلت لاتفاق من شأنه مساعدة بولندا في حماية أجوائها، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، وذلك بعد سقوط صاروخ في أراضٍ بولندية على مقربة من الحدود مع أوكرانيا الأسبوع الماضي أودى بحياة شخصين.
وجاء في بيان لوزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت أن برلين «ستزود بولندا بأنظمة «باتريوت» مضادة للطائرات، وستعزز حماية المجال الجوي البولندي بطائرات يوروفايتر» المقاتلة.
وقبل التوصل للاتفاق كان وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاسشاك قد رحب بالعرض الألماني، وقال على «تويتر» الاثنين إنه سيقترح «أن يتمركز النظام بالقرب من الحدود مع أوكرانيا».
وتنتشر وحدات «باتريوت» الألمانية في سلوفاكيا. وقالت لامبرخت إن برلين تنوي إبقاءها هناك «حتى نهاية عام 2023 وربما بعد ذلك»، فيما شددت على وجوب «ألا يصبح حلف شمال الأطلسي طرفاً في هذا النزاع».
وقُتل شخصان الأسبوع الماضي في انفجار صاروخ سقط على قرية بولندية بالقرب من الحدود الأوكرانية. وقالت وارسو وحلف شمال الأطلسي إن الانفجار نجم على الأرجح عن صاروخ دفاعي أوكراني، لكنها حملت موسكو المسؤولية بسبب غزوها لأوكرانيا.
ورجحت وارسو وحلف شمال الأطلسي أن يكون الانفجار ناجماً عن صاروخ للدفاع الجوي، أطلقته أوكرانيا خلال اعتراض وابل من الصواريخ الروسية، لكنهما حملا موسكو في نهاية المطاف المسؤولية بصفتها المسبب للنزاع.

الشرق الأوسط
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