هاريس في مانيلا: علاقاتنا راسخة والتزامنا لا يتزعزع

A + A -

قالت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأميركي، أمس (الاثنين)، بعد اجتماعها مع الرئيس الفلبيني، فرديناند ماركوس، إن «العلاقات بين البلدين راسخة وتعود لسنوات طويلة». وأضافت أن «التزام أميركا تجاه الفلبين لا يتزعزع».

من جهته؛ قال ماركوس عقب الاجتماع الذي عقد في القصر الرئاسي إن «العلاقات بين البلدين لا تزال قوية ومهمة»، وفق «رويترز».

وجاءت زيارة هاريس إلى الأرخبيل الواقع في جنوب شرقي آسيا، بهدف تعزيز العلاقات بين الحليفين.

وهاريس أرفع مسؤولة أميركية تزور مانيلا منذ انتخاب ماركوس في يونيو (حزيران). وتأتي الزيارة في إطار جهود واشنطن لإظهار التزامها في منطقة آسيا والمحيط الهادي التي يتسع فيها نفوذ الصين.

توترت العلاقات بين الفلبين والولايات المتحدة منذ سنوات في عهد الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي القريب من بكين.

وتسعى واشنطن إلى تعزيز تحالفها الأمني مع مانيلا في ظل الرئاسة الجديدة، وسط تصاعد التوترات الإقليمية. يشتمل هذا التحالف على معاهدة دفاع مشترك واتفاق تعاون دفاعي معزز يعود إلى عام 2014 ويُعرف اختصاراً بـ«EDCA» ويتيح للجيش الأميركي تخزين معدات وإمدادات دفاعية في قواعد فلبينية متعددة.

بموجب هذا الاتفاق، يمكن للقوات الأميركية الوصول إلى 5 قواعد عسكرية في الأرخبيل. وظل الاتفاق متوقفاً في ظل حكم دوتيرتي، لكن الولايات المتحدة والفلبين تعهدتا بتسريع تطبيقه في مواجهة الصين.

وقال مسؤول أميركي لصحافيين؛ طالباً عدم الكشف عن اسمه، قبل زيارة هاريس إلى مانيلا: «حددنا مواقع جديدة، وبدأنا عملية مع الفلبين لوضع اللمسات الأخيرة عليها». وأضاف: «الولايات المتحدة خصصت أكثر من 82 مليون دولار لعمل (القواعد الموجودة) وسيتبع ذلك المزيد».

كما تلتقي نائبة الرئيس الأميركي حرس السواحل على متن إحدى كبرى السفن العسكرية في الأرخبيل. وستتوجه الثلاثاء إلى جزيرة بالاوان المحاطة بمياه متنازع عليها بشدة في بحر الصين الجنوبي.

إلى ذلك؛ قال مسؤولون عسكريون فلبينيون، أمس، إن عناصر من قوات خفر السواحل الصيني اعترضوا طريق فريق من البحرية الفلبينية، كان قد انتشل حطاماً معدنياً مجهول الهوية بالقرب من جزيرة، في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، واستولوا عليه بالقوة.

وقع الحادث أول من أمس (الأحد)، قبل ساعات من وصول هاريس إلى مانيلا، في زيارة من المتوقع أن تسلط الضوء على التزام

الولايات المتحدة بسيادة القانون في بحر الصين الجنوبي، طبقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وانتشل فريق البحرية الحطام مجهول الهوية من على بعد نحو 740 متراً قبالة جزيرة باجاسا، وهي أكبر منطقة تحتلها الفلبين في بحر الصين الجنوبي، وكان يقوم بسحبه إلى موقع تمركزه، عندما منعته سفينة من حرس السواحل الصيني.

وقال نائب الأدميرال ألبرتو كارلوس، وهو قائد عسكري إقليمي، إن السفينة الصينية نشرت قارباً على متنه مجموعة أفراد حيث «استردوا الجسم العائم بالقوة عن طريق قطع خط القطر» المرتبط بسفينة البحرية الفلبينية.