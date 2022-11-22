مخاوف حول قدرة بايدن على خوض سباق الرئاسة الأميركية

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احتفل الرئيس الأميركي جو بايدن، بعيد ميلاده الثمانين، أول من أمس (الأحد)، ليصبح أول رئيس للولايات المتحدة يصل إلى هذا السن، وهو يجلس في المكتب البيضاوي. ونشرت السيدة الأولى جيل باين صورة لأسرة الرئيس وأحفاده مجتمعين حول طاولة، بينما كان الرئيس يطفئ شمعة عيد ميلاده، وغردت أنه «احتفال عائلي مليء بالحب وكعكة جوز الهند المفضلة لجو». ومع الاحتفال تزايدت التساؤلات والشكوك حول قدرات بايدن الذهنية والبدنية حول الاستعدادات لمعركة سباق الرئاسة لعام 2024.

وأعلن بايدن أنه سيتحدث مع أسرته خلال الشهرين المقبلين حول نيته الترشح لولاية ثانية، وهناك احتمالات قوية أن يعلن ترشحه خلال شهر يناير (كانون الثاني) المقبل. وبذلك سيكون بايدن في الثانية والثمانين عاماً وقت الانتخابات الرئاسية، وسيبلغ السادسة والثمانين إذا فاز واستمر في البيت الأبيض لفترة ولاية ثانية.

وتلاحق بايدن تساؤلات كثيرة حول تقدمه في العمر، ومدى تركيزه، خصوصاً مع زلات اللسان المتكررة التي تصدر عنه في مناسبات كثيرة. وقد أشارت استطلاعات للرأي إلى أن الناخبين الديمقراطيين يشككون حول ما إذا كان تقدمه في العمر يؤثر على أدائه لمهام وظيفته. وأظهر استطلاع لـ«رويترز» خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي أن الناخبين، بمن فيهم الديمقراطيون، لديهم تحفظات حول عمر الرئيس، واتفق 70 في المائة من الناخبين على أن بايدن متقدم كثيراً في العمر ليعمل في منصب الرئيس. وقد اعترف بايدن بأن عمره يمثل مصدر قلق للناخبين، لكنه أصر وكرر مراراً أنه ينوي الترشح لولاية ثانية، فيما أعلن الرئيس السابق دونالد ترمب أنه سيخوض سباق الرئاسة لعام 2024.

ويقول الاستراتيجيون في الحزب الديمقراطي، إن انحسار ما سمي بـ«الموجة الحمراء»، خلال انتخابات التجديد النصفي للكونغرس والأداء القوي غير المتوقع من المرشحين الديمقراطيين، يعدان علامة على أن الناخبين يدعمون أجندة بايدن، وأن النجاح في تلك الانتخابات يعد انعكاساً لقدرة بايدن على تشكيل تحالف ناجح من مؤيدي الحزب. ويتخوف بعض قادة الحزب الديمقراطي من أن بايدن يعد أفضل مرشح لمواجهة ترمب، لأنه تغلب عليه من قبل في انتخابات عام 2020، ولديهم قلق متزايد من احتمالات أن يفوز ترمب بترشيح الحزب الجمهوري.

وتتزامن المخاوف بشأن عمر بايدن مع إعلان نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب، أنها لن تسعى إلى إعادة انتخابها. وقالت: «حان الوقت لجيل جديد لقيادة الديمقراطيين».

تيار آخر واسع داخل الحزب الديمقراطي يرى صعود أسماء مرشحة لخوض السباق إذا تراجع بايدن عن ترشيح نفسه لولاية ثانية، من بينهم نائبة الرئيس كامالا هاريس أو حاكمة ميتشغان غريتشن ويتمير، التي فازت مؤخراً بإعادة انتخابها، وبرز اسمها بقوة في أوساط الديمقراطيين. وتسود أوساط الحزب الديمقراطي تحركات كثيرة، لكن لم يتم اتخاذ قرار حول ما إذا كان الحزب سيطلب من بايدن الترشح أم التنحي، لأن تيارات واسعة داخل الحزب تدعم سياساته، لكن الجدل يدور حول كيفية جذب الناخبين من الشباب الذين لعبوا بالفعل دوراً مهماً لإنجاح المرشحين الديمقراطيين خلال الانتخابات النصفية.

ألزهايمر ريغان

كان الرئيس رونالد ريغان قد واجه هذه الأسئلة حول عمره وحالته الذهنية في مناظرة رئاسية عام 1984 وكان يبلغ من العمر في ذلك الوقت 73 عاماً. وكان يواجه منافسه والتر مونديل البالغ من العمر 56 عاماً، ورفض ريغان في تلك المناظرة التحدث عن تأثير تقدمه في العمر على قدراته على تولي مهام منصبه، وفاز حينها بالانتخابات بنجاح ساحق. وبعد سنوات من ترك ريغان منصبه تسربت أخبار حول إصابته بمرض ألزهايمر أثناء وجوده بالبيت الأبيض.

ووفقاً للقوانين والأعراف الأميركية، لا يوجد حد أقصى لشاغلي المناصب الفيدرالية المنتخبين بما في ذلك الرؤساء. يوجد سن تقاعد معروف هو 65 عاماً ويصل إلى 70 عاماً للقضاة في المحاكم، لكن لا يوجد سن أقصى لأصحاب المناصب الفيدرالية اعتماداً على أن الناخبين هم الذين يقررون من يشغل المنصب. ويوجد ثلاثة رؤساء فقط بلغوا سن السبعين أثناء وجودهم في البيت الأبيض هم: دوايت أيزنهاور الذي أتم السبعين عاماً قبل انتهاء فترة ولايته في يناير 1961، ورونالد ريغان الذي كان يبلغ من العمر 77 عاماً حينما غادر منصبه، ودونالد ترمب الذي كان يبلغ من العمر 74 عاماً حينما غادر منصبه. وبإعلانه الترشح لسباق 2024 سيبلغ ترمب من العمر 78 عاماً في الوقت ذلك.