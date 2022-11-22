إيران تقدّم وثائق للعراق بشأن الجماعات الإرهابية المسلحة في كردستان

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أعلنت إيران، اليوم الاثنين، تقديم أكثر من 70 وثيقة للعراق بشأن وجود الجماعات الإرهابية المسلحة في منطقة كردستان العراق.

ويأتي ذلك بعد أن أعلن حرس الثورة الإيراني، في وقتٍ سابق اليوم، بدء جولة جديدة من الهجمات بالصواریخ والطائرات المسيرة على “مقار ومراكز المؤامرة المعادية لإيران في إقليم كردستان العراق”.

وقال سفير إيران في بغداد، محمد كاظم آل صادق، في لقاء تلفزيوني، إنّ “إيران طلبت من الحكومة العراقية وسلطات كردستان نزع سلاح الجماعات الإرهابية خلال مهلة لا تتجاوز 10 أيام”.

وأضاف آل صادق أنّه “تم استهداف منشآت إيران الحيوية في كرمانشاه من قبل الموساد الإسرائيلي انطلاقاً من كردستان العراق”، مؤكداً أنّ “الهجوم البري على مواقع الجماعات المسلحة في منطقة كردستان العراق غير وارد”.

وقال السفير الإيراني لدى بغداد، إنّ “قائد فيلق القدس العميد إسماعيل قاآني زار العراق والتقى الرئاسات الثلاث”، مشيراً إلى أنّ “إيران اتفقت مع الحكومة المركزية وسلطات إقليم كردستان على نشر القوات العراقية على حدود كردستان لكنّ ذلك لم ينفذ”.

وكان محمد كاظم آل صادق قال، أمس الأحد، إنّ بلاده طلبت من الجانب العراقي في بغداد “مسك حدود إقليم كردستان مع إيران”، كما طالبت “بنزع سلاح عناصر الفصائل الإيرانية المعارضة في الإقليم وإعادتهم إلى المخيمات كلاجئين”.

وتابع آل صادق: “ناقشنا كذلك تبادل المطلوبين للقضاء وفق مذكرة تفاهم بين القضاء العراقي والإيراني”، مؤكداً أنّ “الحكومة العراقية وافقت على مطلبين وطلبت مهلة فيما يخص موضوع نزع السلاح”.

بدورها، قالت وزارة الخارجية الإيرانية إنّ الجماعات الانفصالية والإرهابية في إقليم كردستان العراقي، “ما زالت تمثل تهديداً لإيران”.

وقال متحدث الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في إفادة صحافية، اليوم الاثنين، إنّ “العراق لم يفِ بالوعود التي قطعها لإيران بشأن التهديدات الأمنية”.

وأضاف: “نأمل في ألاّ تكون الأراضي العراقية نقطة تهديد لبلادنا، ونتوقع من المسؤولين العراقيين العمل بالوعود التي قطعوها لنا”.