ردٌ من رونالدو على الانتقادات: الجميع يعرف من أنا!

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قال كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي مانشستر يونايتد ومنتخب البرتغال، إنه "مضاد للرصاص" و "يرتدي ملابس حديدية"، ردًا على الانتقادات التي لاحقته بعد تصريحاته الأخيرة.



وكان رونالدو قد أجرى مقابلة مع الصحفي البريطاني، بيرس مورغان، عبر صحيفة "The Sun"، هاجم من خلالها إدارة نادي مانشستر يونايتد ومدرب الفريق إريك تين هاغ، إضافة إلى زملائه السابقين واين روني وغاري نيفيل.



وزعمت تقارير بوجود خلاف بين كريستيانو ومواطنه برونو فيرنانديز، بعد أن أظهرت لقطات مصورة مصافحة "باردة" بينهما، خلال لقائهما في غرفة الملابس الخاصة بمنتخب البرتغال، على أعقاب مقابلة رونالدو التي أثارت جدلاً في الأوساط الإعلامية.

وظهر كريستيانو رونالدو في مؤتمر صحفي، الإثنين، قبل مشاركة منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2022، وأخبر الصحفيين أنه وفيرنانديز كانا يتشاركان "نكتة"، مؤكدًا عدم وجود أيّ خلاف بينهما.



وأشار رونالدو إلى أنه غير قلق بما يعتقده الآخرون، قائلاً إنه: "مضاد للرصاص" و "يرتدي الملابس الحديدية"، كما طالب الصحافة بالتوقف عن توجيه الأسئلة عنه إلى اللاعبين البرتغاليين.



وقال رونالدو لوسائل الإعلام: "من السهل أن تنظر من جانبك إلى كيفية اختيار التوقيت، أحياناً تكتب الحقائق، وأحياناً تكتب الأكاذيب، لا داعي للقلق بشأن ما يعتقده الآخرون، أتحدث عندما أريد ذلك، الجميع يعرف من أنا وما أؤمن به".



ويستعد المهاجم البرتغالي البالغ من العمر 37 عامًا، إلى المشاركة في نهائيات المونديال، للمرة الخامسة.



ويقع منتخب البرتغال في المجموعة الثامنة، إلى جانب منتخبات الأوروغواي وكوريا الجنوبية وغانا.