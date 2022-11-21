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سقوط طائرة صغيرة في منطقة سكنية بكولومبيا

21
NOVEMBER
2022
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سقطت طائرة صغيرة في منطقة سكنية بمدينة ميديلين، ثاني أكبر مدن كولومبيا، بحسب ما أفاد رئيس بلدية المدينة على موقع "تويتر"، اليوم الاثنين.

وذكرت خدمات الطوارئ بالمدينة على منصة "تويتر" من مكان الحادث، أن الطائرة كان على متنها ثمانية أشخاص.

وذكر تلفزيون "تي إي إن" المحلي، أن الركاب الثمانية الذين أصيبوا بشدة وهم في حالة حرجة، هم ربانان كانا في قمرة القيادة، إلى جانب ستة من الركاب.

وبحسب المصدر، فإن الطائرة المتحطمة التي أبلغت عن عطب في المحرك بعد الإقلاع، أصابت منزلا واحدا على الأقل في منطقة بيلين روساليس.

وأوردت تقارير صحفية، أن الطائرة؛ وهي من طراز "Piper" سقطت على مقربة من مطار "أولايا" المحلي.

وأظهر مقاطع فيديو متداولة على "تويتر" اشتعال نيران قوية في هيكل الطائرة على الأرض، فيما كان عمود دخان كثيف يتصاعد في الجو.

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