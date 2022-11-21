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"لا تقودنا إلى الإغراء".. ماسك يرد بصورة ساخرة على رفض ترامب استئناف نشاطه على "تويتر"

21
NOVEMBER
2022
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لقيت تغريدة نشرها الرئيس الجديد لعملاق التواصل الاجتماعي "تويتر" إيلون لماسك، تظهر فيها صورة لامرأة شبه عارية، توحي بتمنّعها للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تفاعلا كبيرا.

ونشر مالك شركة "تويتر" الجديد، صورة ساخرة أشار فيها إلى الرئيس الأمريكي السابق بصحبة امرأة شابة شبه عارية.

وتظهر في التغريدة صورة شخص يبدو وكأنه كاهن يصلي، وقد أطلق عليه لقب "دونالد ترامب"، بينما تنحني امرأة شابة شبه عارية وعلى أردافها شعار "تويتر".

وعلق ماسك على الصورة بعبارة "لا تقودنا إلى الإغراء"، وهي عبارة ظهرت في بعض الأناجيل تعني طلب النجاة من الرب من الوقوع في الخطيئة.

وكان إيلون ماسك قد أعلن يوم السبت أن حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد أعيد إلى وضعه السابق، بعد إجراء استطلاع رأي أيد فيه المستخدمون هذه الخطوة بفارق ضئيل عن المعارضين لهذا القرار.

وردا على رفع الحظر قال ترامب إنه لا يرى "أي سبب" للعودة إلى "تويتر"، بعد أن قامت المنصة برفع الحظر المفروض على حسابه منذ الثامن من يناير 2021.

وقال ترامب: "لا أرى أي سبب لذلك، لديهم الكثير من المشاكل في تويتر".

روسيا اليوم
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