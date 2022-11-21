أسعار النفط تعمق خسائرها

A + A -

عمقت أسعار النفط في تعاملات بعد ظهيرة اليوم الاثنين خسائرها، حيث هبط خام "برنت" بنحو 5% إلى دون 83 دولارا، للمرة الأولى منذ 27 سبتمبر 2022.

وبحلول الساعة 17:49 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 4.9% إلى 83.33 دولار للبرميل.

وقبل ذلك بفترة وجيزة انخفضت العقود إلى دون مستوى 83 دولارا وذلك للمرة الأولى منذ 27 سبتمبر 2022.

فيما هبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 4.71% إلى 76.36 دولار للبرميل وفقا لبيانات التداولات.

ويأتي التراجع في ظل مخاوف اقتصادية من تراجع الطلب على الخام بسبب تزايد الإصابات بكورونا في الصين.