«الطاقة الذرية» تحذر من «اللعب بالنار» في زابوريجيا

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تعرضت محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية، التي تسيطر عليها روسيا، لقصف أمس الأحد، مما أثار إدانة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة التي قالت إن مثل هذه الهجمات تهدد بكارثة نووية كبرى.



وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن أكثر من عشرة انفجارات هزت أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا مساء أمس السبت ونهار الأحد. وتبادلت موسكو وكييف الاتهامات بقصف المنشأة.



وقال رافائيل غروسي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: «الأخبار الواردة من فريقنا أمس وهذا الصباح مزعجة جداً». وأضاف غروسي: «حدثت انفجارات في موقع هذه المحطة النووية الكبرى، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق. أياً كان من يقف وراء ذلك، يجب أن يتوقف على الفور. كما قلت مرات كثيرة قبل ذلك، أنتم تلعبون بالنار!».



ونقلاً عن معلومات من إدارة المحطة، قال فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية هناك إن أضراراً لحقت ببعض المباني والأنظمة والمعدات في الموقع لكن أياً منها لا يشكل أي خطورة على السلامة والأمن النوويين حتى الآن.



وأثار القصف المتكرر للمحطة الواقعة في جنوب أوكرانيا، والتي سيطرت عليها روسيا بعد فترة وجيزة من بدء غزوها لجارتها في فبراير (شباط) الماضي، مخاوف من احتمال وقوع حادث خطير على بعد 500 كيلومتر فقط من موقع أسوأ حادث نووي في العالم، وهو كارثة تشرنوبيل عام 1986.



وكانت زابوريجيا توفر نحو خُمس احتياجات أوكرانيا من الكهرباء قبل الغزو الروسي في 24 فبراير الماضي، واضطرت للعمل بمولدات احتياطية عدة مرات.



وتم إغلاق مفاعلات المحطة، لكن هناك خطراً من ارتفاع درجة حرارة الوقود النووي إذا تم قطع الكهرباء التي تشغل أنظمة التبريد. وأدى القصف إلى قطع خطوط الكهرباء بشكل متكرر.



وتبادلت كييف وموسكو الاتهامات بمهاجمة المحطة والمخاطرة بوقوع حادث نووي عدة مرات خلال الحرب، وشهد يوم أمس أحد أحدث تبادل للاتهامات بهذا الشأن.



وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن أوكرانيا أطلقت قذائف على خطوط الكهرباء التي تزود المحطة، في حين ذكرت «وكالة تاس» الروسية للأنباء بأن بعض منشآت التخزين بالموقع تعرضت لقصف أوكراني، نقلاً عن مسؤول من شركة الطاقة النووية الروسية «روس إنيرجو آتوم».



ونقلت «تاس» عن رينات كارتشا مستشار الرئيس التنفيذي للشركة القول: «لم يتم قصفها أمس فقط، بل واليوم، تتعرض للقصف الآن»، مضيفاً أن أي هجوم مدفعي على الموقع يهدد السلامة النووية. وأضاف أن القذائف أُطلقت بالقرب من مستودع للنفايات النووية الجافة ومبنى يضم كميات جديدة من الوقود النووي المستنفد. ونقلت «تاس» عنه القول إنه لم يتم رصد انبعاثات مشعة حتى الآن.



واتهمت شركة الطاقة النووية الأوكرانية «إنيرجو آتوم» الجيش الروسي بقصف المحطة، وقالت إن منشآت البنية التحتية بالمحطة تعرضت لما لا يقل عن 12 ضربة. وقالت شركة «إنيرجو آتوم»: «صباح اليوم (أمس الأحد)، نتيجة للقصف الروسي، سجّلت 12 ضربة على الأقلّ في موقع محطة زابوريجيا للطاقة النووية»، متهمة القوات الروسية «مرة أخرى (...) بتعريض العالم بأسره للخطر». وتابعت الشركة أن روسيا استهدفت البنية التحتية الضرورية لإعادة تشغيل وحدات في المحطة في محاولة لعرقلة إنتاج الطاقة لسد الاحتياجات الأوكرانية.



وبحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع رافايل غروسي أمس الأحد الوضع في محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية التي تتبادل موسكو وكييف الاتهامات بقصفها، بحسب قصر الإليزيه. وأشارت الرئاسة الفرنسية إلى أنه «من المحتمل أن يتحدث الرئيس الفرنسي بعد ظهر اليوم» إلى نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.



وتحتلّ القوات الروسية، التي بدأت غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير، منطقة المحطة. وسبق أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضمّ المحطة وأربع مناطق أوكرانية.