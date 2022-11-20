البريطانيون غير متفائلين بسياسة سوناك الاقتصادية

A + A -

نشرت صحيفة “مايل أونلاين” البريطانية، اليوم الأحد، استطلاعاً أظهر أنّ أكثر من نصف الناخبين يعتقدون أنّ الحكومة تقوم بعمل سيئ في الاقتصاد بعد أنّ أقر رئيس وزرائها، ريشي سوناك، ميزانية لزيادة الضرائب، بحسب استطلاع “ميل أون صنداي” .

وبيّنت الصحيفة أنّه “حتى بين أولئك الذين صوتوا لمصلحة حزب المحافظين في الانتخابات الأخيرة، وجد الاستطلاع أنّ 40% من المستطلعين يعتقدون أنّ أداء الوزراء لم يكن جيداً في الاقتصاد، مقابل 24% اعتقدوا بصوابية سياستهم”.

وأشارت إلى أنّ “أكثر من الثلث (بنحو 41%) يعتقدون أنّ الوضع المالي للأسر سيتضرر، فيما توقع أكثر من النصف (55%) أن يزداد وضعهم سوءاً خلال العام المقبل”.

كذلك، قال أكثر من ثلاثة أرباع المستطلعين (76%) إنّ الوضع الاقتصادي للمملكة المتحدة ضعيف، و4 من كل 10 أشخاص (38%) وصفوه بأنّه “ضعيف للغاية”.

ومنذ أيام، نقلت صحيفة “صنداي تايمز” البريطانية عن وزير المالية جيريمي هانت قوله إنّه “سيضطر إلى رفع الضرائب في خطة الميزانية، من أجل إصلاح المالية العامة، وتخفيف ركود طويل محتمل”.

وكانت بيانات نُشرت قبل يوم من إعلان هانت الزيادات ضريبية وخفض الإنفاق، أظهرت أنّ ارتفاع فواتير الطاقة المنزلية، وأسعار المواد الغذائية، دفع معدل التضخم في بريطانيا إلى أعلى مستوى في 41 عاماً في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.