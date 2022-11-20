“خطأ فادح” لألمانيا في أوكرانيا يثلج صدور الألمان

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أبدى قراء صحيفة “بيلد”، الألمانية، ردود فعل إيجابية على الأخبار التي تحدثت عن أعطال في مدافع هاوتزر Panzerhaubitze 2000 التي وردتها ألمانيا إلى أوكرانيا.

وصف الكثيرون ذلك، بأنه علامة تدل على اقتراب انتهاء الأعمال القتالية في أوكرانيا.

وكتب أحد القراء في تعليقه: “هنا أمنح قيادتنا العلامة التامة! لن تستطيع هذه المدافع قتل الناس بقذائفها”.

وقال آخر: “خبر سار! كل عيب في المدافع، ينقذ الأرواح”.

وأضاف أحد المعلقين: “ياله من خطأ فادح، لكنه ضروري. لقد أظهرت قيادتنا كيف يمكن مقاطعة الحرب. استمروا في ذلك. ليس لدينا أسلحة وأموالا للحرب. علينا السعي من أجل السلام”.

وكتب قارئ رابع فرحا: “واو ، لقد نضجت وزارتنا النور؟ لا توجد أية إمدادات من قطع الغيار والذخيرة للأسلحة في أوكرانيا”.

وقال الخامس: “يثير الحيرة تزويدنا نظام كييف بالسلاح بشكل عام، نظرا لجرائم الحرب العديدة التي يرتكبها! في روسيا، لا يربطون الأشخاص نصف عراة بالأشجار عندما يكون الجو باردا بالخارج، ولا يطلقون النار على الجنود الأوكرانيين الأسرى”.

يوم أمس كتبت مجلة شبيغل، أن معظم مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع الـ 14 من طراز Panzerhaubitze 2000 التي تم تسليمها إلى أوكرانيا لا يمكنها إطلاق النار بسبب نقص قطع الغيار.

وذكرت المجلة أنه تم إرسال ستة مدافع منها إلى ليتوانيا للصيانة، ولكن لا توجد قطع غيار هناك أيضا.