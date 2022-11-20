شركة روسية خاصة تكشف عن منظومة مثيلة لمجموعة أقمار ماسك الصناعية

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كشفت شركة SR Space الروسية الخاصة عن مجسم لجهاز فضائي مخصص لتوفير الإنترنت السريع في معرض "إيرونت – 2035" في موسكو.

جاء ذلك في إطار برنامج إنشاء منظومة متعددة الأقمار الصناعية على غرار منظومة "ستارلينك" الأمريكية التابعة لـ أيلون ماسك. أفادت بذلك الخميس 17 نوفمبر وكالة "تاس" الروسية.

وقال مدير عام SR Space إن "روسيا تواجه حاجة ماسة إلى نشر الإنترنت الفضائي السريع الذي يعتبر ضروريا في مختلف المجالات، بما في ذلك لاستخدامه من قبل المواطنين في المناطق النائية وقيادة المسيّرات الجوية والبحرية. وقد طرحت أمامها مهمة إنشاء منظومة كهذه ستستخدم في روسيا بالدرجة الأولى".

يذكر أن روسيا بصدد تحقيق مشروع "سفيرا" Sphera الفدرالي للأقمار الصناعية المتعددة المهام والذي سيتضمن 5 مجموعات للأقمار الصناعية حسب مهامها. وقد أطلق يوم 22 أكتوبر أول قمر صناعي اختباري من طراز "سكيث - دي" في إطار برنامج "سفيرا" للاتصالات.

وقالت وكالة "تاس" إنه تم تحقيق تجربة تقديم الإنترنت السريع في جميع أنحاء روسيا بواسطة القمر الصناعي المذكور. وقال ناطق باسم الشركة الخاصة إن SR NET من شأنها أن تصبح أول شركة روسية خاصة ستطلق إلى الى مدار الأرض منظومة مثيلة لـ"ستارلينك. ويتوقع أن تطلق الشركة أول قمر صناعي لها عام 2024.

وقال الناطق إن المنظومة يفترض ألا تشمل فحسب روسيا كلها بل وبقية مناطق العالم. ويفترض أن تتضمن المنظومة 96 قمرا صناعيا بوزن 460 كيلوغراما وسرعة تمرير 40 غيغا بيت في الثانية وستحلّق على ارتفاع 600 كيلومتر في 8 أسطح مدارية مختلفة.