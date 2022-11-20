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ماسك يُعيد حساب ترامب.. "الجمهور قال كلمته"

20
NOVEMBER
2022
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بعد استفتاء شارك فيه فيه 15 مليون مستخدم على "تويتر"، أعلن المالك الجديد للمنصّة الشهيرة، إيلون ماسك، فجر الأحد أنّه "قرر تفعيل حساب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على هذه الشبكة الاجتماعيّة، الذي حظر بعد اجتياح عدد من أنصاره مبنى الكونعرس الأميركي في 6 كانون الثاني 2021".
وظهر حساب ترامب مجدداً على المنصة الاجتماعية الشهيرة.

أتى ذلك، بعد أن كتب ماسك على حسابه الخاص عبر "تويتر": "الجمهور قال كلمته. ترامب سيعود"، إثر النتيجة الإيجابية للاستطلاع الذي أطلقه مساء الجمعة، من أجل اتّخاذ قرار حول إعادة تفعيل حساب الرئيس الأميركي السابق.

فقد أيّدت غالبيّة المصوتين عودة ترامب إلى المنصّة!
وجاءت نتيجة الاستفتاء لصالح الرئيس السابق بنسبة طفيفة، بموافقة 51.8 في المائة، مقابل رفض 48.2 في المائة.

فيما أعرب ترامب عن إحباطه من العودة لتويتر بسبب الفارق الضئيل بين الموافقين والمعارضين في نتيجة الاستفتاء.

يشار إلى أن ماسك كان أعلن صباح يوم الجمعة الماضي إعادة العديد من حسابات المستخدمين المعلقة على المنصة. وغرد حينها قائلاً: "سياسة تويتر الجديدة هي حرية التعبير وليست حرية الوصول" إلى الجمهور.

إلّا أنه وعد في الوقت عينه بخفض "تغريدات الكراهية" في المستقبل!

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