حوار المنامة... التزام سعودي بأمن الطاقة

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أكد وليد الخريجي، نائب وزير الخارجية السعودي، خلال مداخلته، في منتدى حوار المنامة، أمس، استمرار السعودية في دعم الجهود الرامية إلى خفض التوترات ومواجهة التحديات ودعم استمرار الحوار وتعزيز الشراكة بين جميع الدول، مؤكداً أن بلاده قدمت العديد من المبادرات في هذا الإطار.

وأضاف الخريجي: «نركز على أمن الطاقة والنمو الاقتصادي والتعامل مع التغير المناخي بدون الإخلال بأي شيء آخر، والاهتمام بالطاقة الأحفورية وتلبية الطلب المتزايد عالمياً بما يحافظ على مصالح الجميع، والمساهمة في تخفيف الانبعاثات الكربونية من دون إحداث أي خلل في منظومة التنمية الاقتصادية». وشدد على أن النزاعات الجيوسياسية تطال جميع الدول وتؤثر في قطاعات حساسة مثل الأمن والغذاء والطاقة، ولذلك يجب تشجيع وتمكين الحلول السلمية للخلافات حتى نواجه التحديات المشتركة التي تعصف بالمجتمع الدولي، وبخاصة الدول النامية التي تعاني أكثر من غيرها.

من جانبه، أعلن قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال مايكل كوريلا أن قوة مخصصّة للأنظمة غير المأهولة في الخليج ستنشر أكثر من 100 سفينة مُسيّرة في مياه المنطقة الاستراتيجية بحلول العام المقبل. وكشف كوريلا أيضاً أن الولايات المتحدة «تبني برنامجاً تجريبياً في الشرق الأوسط للتغلب على الطائرات بدون طيار مع شركائنا»، من دون تفاصيل إضافية.