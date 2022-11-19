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«العدل» الأميركية تعيّن مستشاراً قضائياً للإشراف على التحقيقات ضد ترمب

19
NOVEMBER
2022
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أعلن وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند أنه عيّن مستشاراً قانونياً خاصاً، الجمعة، للإشراف على تحقيقات فيدرالية في شأن نقل الرئيس السابق دونالد ترمب مستندات سريّة إلى منزله الخاص في مارالاغو بولاية فلوريدا، بالإضافة إلى الجوانب الرئيسية لتحقيق منفصل يتعلق بتمرد 6 يناير (كانون الثاني) 2021، وجهوده لنقض نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي أوصلت الرئيس جو بايدن إلى البيت الأبيض.
وتأتي هذه الخطوة بعد ثلاثة أيام فقط من إعلان ترمب ترشحه للانتخابات الرئاسية لعام 2024، في اعتراف بالآثار السياسية الواضحة لتحقيقين يستهدفان الرئيس السابق. وعلى الرغم من أن الموعد يثبّت مشرفاً جديداً على رأس تحقيقين يتوقع أن تتسارع إجراءاتهما بعد اكتمال الانتخابات النصفية للكونغرس، فإن المستشار القانوني الخاص سيظل مسؤولاً أمام غارلاند، الذي له الكلمة النهائية في شأن توجيه الاتهامات.
وسمى وزير العدل لهذا الدور المدعي المخضرم جاك سميث، الذي قاد قسم النزاهة العامة بوزارة العدل، وعمل أيضاً كرئيس نيابة فيدرالية بالإنابة في ولاية تينيسي، خلال إدارة الرئيس السابق أوباما. وفي الآونة الأخيرة، كان سميث المدعي العام للمحكمة الخاصة في لاهاي المكلفة بالتحقيق في جرائم الحرب الدولية.

الشرق الأوسط
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