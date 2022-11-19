واشنطن وحلفاؤها يتعهّدون الضغط على كوريا الشمالية

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تعهّدت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس وقادة اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا وكندا الضغط على كوريا الشمالية، خلال جلسة محادثات طارئة عقدوها أمس الجمعة، لبحث إطلاق بيونغ يانغ صاروخاً باليستياً عابراً للقارات. فيما أجرت اليابان والولايات المتحدة مناورات عسكرية مشتركة في المجال الجوي فوق بحر اليابان بعد إطلاق كوريا الشمالية الصاروخ.

بعد ساعات على إطلاق كوريا الشمالية الصاروخ الذي قالت اليابان إنه سقط في مياهها الإقليمية لكنه قادر على استهداف البر الرئيسي الأميركي، التقت هاريس قادة شركاء الولايات المتحدة المقرّبين على هامش قمة لبلدان آسيا وجزر المحيط الهادئ في بانكوك.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن هاريس قولها للصحافيين لدى بدء المحادثات: «ندين بشدّة هذه الأعمال وندعو مجدداً كوريا الشمالية إلى التوقف عن أي أعمال إضافية غير قانونية ومزعزعة للاستقرار». وأضافت: «باسم الولايات المتحدة، أشدد على التزامنا الصلب تجاه تحالفاتنا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ».

وجاءت عملية الإطلاق بعد أسابيع من التوتر المتصاعد مع كوريا الشمالية التي تعتقد أجهزة الاستخبارات الأميركية بأنها تحضّر لتجربة نووية سابعة.

وجاء في بيان للبيت الأبيض بشأن محادثات بانكوك، أن القادة الستة حذّروا أيضاً من «رد قوي وحازم» في حال أجرت كوريا الشمالية الاختبار النووي.

وذكر البيان أن القادة اتفقوا على أن «مسار الحوار ما زال مفتوحاً أمام جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية» التي دعوها إلى «التخلي عن استفزازات لا يوجد أي داع لها والعودة إلى الدبلوماسية الجدية والمستدامة».

وفي إشارة مبطنة إلى الصين التي تعد طوق النجاة الأهم بالنسبة لبيونغ يانغ، دعا البيان كافة أعضاء الأمم المتحدة إلى «التطبيق الكامل» لقرارات مجلس الأمن الذي فرض عقوبات واسعة على كوريا الشمالية.

وأفاد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي بأن القادة يطالبون أيضاً بجلسة طارئة لمجلس الأمن، حيث استخدمت الصين وروسيا في مايو (أيار) حق النقض ضد مسعى تقوده واشنطن لتشديد العقوبات على كوريا الشمالية.

وقال ألبانيزي للصحافيين الأستراليين: «يتعلّق الأمر بتوحيد العالم صفوفه لإدانة أفعال كوريا الشمالية والدفاع عن السلم والأمن في منطقتنا».

لكن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أقر خلال الاجتماع بالمخاوف من أن كوريا الشمالية تتجاهل الضغوط. وقال كيشيدا: «هناك احتمال بأن كوريا الشمالية ستطلق المزيد من الصواريخ».

وشدد رئيس الوزراء الكوري الجنوبي هان داك-سو على وجوب «عدم التساهل قط» مع عملية الإطلاق «الصارخة». وقال: «على المجتمع الدولي الرد بشكل حازم».

ويعد الاجتماع الأخير ضمن سلسلة لقاءات عُقدت لمناقشة ملف كوريا الشمالية.

والتقى الرئيس الأميركي جو بايدن، الأحد، كيشيدا والرئيس الكوري الجنوبي يون سوك-يول على هامش قمة بلدان جنوب شرق آسيا في كمبوديا.

ووجّه القادة تحذيراً مشابهاً من اختبار نووي، ما دفع كوريا الشمالية للتنديد بالاجتماع الثلاثي على اعتبار أنه دليل على عدائية الولايات المتحدة.

وأظهر اجتماع أمس أن الحلفاء لن يتراجعوا؛ إذ انضمت إلى صفّهم المشترك ثلاث دول أخرى.

واعتبر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن عملية إطلاق الصاروخ «متهورة». وقال للصحافيين: «إنه أمر غير مقبول إطلاقاً ويجب ألا يستمر». وشدد على أن كندا تخطط لتعزيز انخراطها العسكري في آسيا كجزء من استراتيجيتها الإقليمية المقبلة».

وتعهّدت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن بأن بلادها «ستواصل الرد وبقوة»، مؤكدة بأنها تتفهّم «قلق» اليابان وكوريا الجنوبية.

ورغم الضغوط، تعتقد إدارة بايدن بأن الصين تبقى الدولة الأقدر على الضغط على كوريا الشمالية. واجتمع بايدن، الاثنين، مع الرئيس الصيني شي جينبينغ على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي، وأعرب عن ثقته بأن بكين تتشارك الأهداف نفسها بشأن كوريا الشمالية، التي تعد من بين دول العالم الأفقر.