living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

«أمازون» تبدأ رحلة تسريح آلاف الموظفين

19
NOVEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكدت «أمازون» أنها بدأت تسريح موظفين لمواجهة الأزمة الاقتصادية، وذلك بعد شائعات مستمرة منذ أيام عن خطة اجتماعية للمجموعة العملاقة للتجارة الإلكترونية في ضوء زيادة مخاطر التضخم والركود.
وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة الأميركية آندي جاسي، في مذكرة داخلية نُشرت على موقع أمازون مساء الخميس: «ما زال الاقتصاد في وضع معقد، ونحن قمنا بتعيين موظفين بسرعة في السنوات الأخيرة».
وذكر عدد من وسائل الإعلام الأميركية أن المنصة بمختلف فروعها ستسرح نحو عشرة آلاف موظف. ولم يؤكد آندي جاسي هذا العدد، لكنه قال إن العملية بدأت الأربعاء وستستمر في بداية العام المقبل.
وتشمل إجراءات التسريح في مرحلة أولى الطواقم التي تعمل في مجال الأجهزة الإلكترونية للعلامة التجارية مثل أجهزة القراءة «كيندل». أما المحلات التجارية القائمة فلن تتأثر بعمليات التسريح.
وأوضح الرئيس التنفيذي لـ«أمازون»: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الوظائف مع تقدم المديرين في تعديلاتهم»، موضحاً أنه «سيتم إبلاغ الموظفين والمنظمات المعنية بهذه القرارات مطلع 2023».
وقال جاسي: «أشغل هذا المنصب منذ نحو عام ونصف العام، وهذا بلا شك أصعب قرار اتخذناه خلال هذه الفترة». وأكد أنه يدرك أن الأمر لا يتعلق بمجرد «وظائف»، بل «أشخاص لديهم عواطف وطموحات ومسؤوليات وستتأثر حياتهم».
ويشكل حجم التخفيض - عشرة آلاف موظف - أقل بقليل من واحد في المائة من كتلة الأجور الحالية للمجموعة التي كان عدد العاملين فيها 1.54 مليون شخص في جميع أنحاء العالم في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، باستثناء العمال الموسميين الذين يعينون خلال فترات النشاط المتزايد، لا سيما في احتفالات نهاية العام. وأعلنت الشركة، قبل أسبوعين، تجميد التوظيف في مكاتبها. وقد تقلصت قوتها العاملة فعلياً منذ بداية العام عندما كان يعمل فيها 1.62 مليون شخص بدوام كامل أو جزئي.
ووظفت «أمازون» عدداً كبيراً من العاملين خلال الوباء لتلبية الانفجار في الطلب. وقد تضاعف عدد العاملين العالميين فيها بين مطلع 2020 وبداية 2022، لكن الشركة الأميركية العملاقة لبيع التجزئة شهدت انخفاضاً في أرباحها الصافية بنسبة 9 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الجاري. وبالنسبة للفصل الحالي، تتوقع المجموعة نمواً طفيفاً بمعاييرها خلال فترة احتفالات نهاية العام يتراوح بين 2 و8 في المائة خلال عام واحد.
وأعلن عدد من شركات التكنولوجيا التي قامت بعمليات توظيف كبيرة خلال الوباء، مؤخراً، عن خطط اجتماعية لتسريح موظفين، بما في ذلك ميتا (فيسبوك) وإنستغرام وتويتر وسترايب.

الشرق الأوسط
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout