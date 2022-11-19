مؤتمر المناخ: التوصل إلى اتفاق حول “خسائر وأضرار” الدول الفقيرة

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نشرت المنظمة المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة، السبت، مسوّدة محدثة لاتفاق نهائي مقترح لقمة “كوب27″، لترسم بذلك ملامح بعض الأجزاء الرئيسية من الاتفاق الذي تواجه الدول صعوبة في التوصل إليه.

وفي السياق، أكد مصدر أوروبي لوكالة “فرانس برس” التوصل إلى اتفاق حول مسألة “الخسائر والأضرار” المناخية التي تكبدتها الدول الفقيرة. وأوضح المصدر أنه “تم التوصل إلى اتفاق” حول إنشاء صندوق خاص مكرس للخسائر والأضرار، “يوجّه” الأموال إلى أكثر الدول ضعفا إزاء التغير المناخي.

وتحتاج الوثيقة، التي تشكل الاتفاق السياسي العام لمؤتمر “كوب27″، إلى موافقة جميع الدول المشاركة في قمة المناخ في مصر والبالغ عددها 200 دولة تقريباً. وسيقضي المتفاوضون الساعات القليلة المقبلة في دراسة النصوص وتقرير ما إذا كانوا سيدعمونها.

وما يسمى “بالقرار الرئيسي” هو من بين مجموعة من الاتفاقات الأخرى التي ما زالت خاضعة لمفاوضات حامية الوطيس في اليوم التالي لليوم الذي كان من المقرر فيه انتهاء القمة.

وتماشياً مع التأكيدات السابقة، لم تتضمن المسودة أي إشارة إلى طلب الهند وبعض الوفود الأخرى التقليل تدريجياً من استخدام “جميع أنواع الوقود الأحفوري”. وأشارت المسودة بدلاً من ذلك إلى التقليل تدريجياً من استخدام الفحم فقط، حسب المتفق عليه في قمة العام الماضي.

وفي محاولة لسد الفجوة المتزايدة بين تعهدات المناخ الحالية والتخفيضات الأكبر بكثير اللازمة لتفادي الآثار الكارثية لتغير المناخ، تطلب المسودة من الدول التي لم ترفع بعد مستوى خفض الانبعاثات المستهدف لديها بحلول عام 2030 أن تفعل ذلك بنهاية عام 2023.