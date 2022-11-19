التصويت جار.. هل يعيد ماسك تفعيل حساب ترامب؟

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أعلن رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك، ورئيس “تويتر” الجديد، أن ما يقرب من مليون شخص يشاركون كل ساعة في الاستطلاع حول إعادة حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في “تويتر”.

وأوضح ماسك عبر “تويتر” أنه بحلول الساعة الـ 2 ظهرا (بتوقيت موسكو)، وصل عدد المشاركين في الاستطلاع إلى 8.8 مليون شخص.

وجاء الاستطلاع على هيئة سؤال وجهه ماسك لمستخدمي “تويتر”، ما إذا كانوا مع أو ضد حظر حساب ترامب؟، من خلال الإجابة بنعم أو لا.

يذكر أن ترامب علق في وقت سابق على صفقة شراء “تويتر” من قبل ماسك، عبر موقع Truth Social، قائلا: “إن “تويتر” باتت تحظى بإدارة مهنية”، لكنه لم يوضح ما إذا كان سيعود إلى “تويتر” أم لا.

وحظرت الإدارة السابقة لـ “تويتر” حساب ترامب عام 2021، إثر مطالبته أتباعه في الكونغرس الأمريكي بعدم المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن، واتهمته باستغلال منصبه للتحريض على أعمال الشغب من خلال المنصة.