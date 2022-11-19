اليكم القنوات الناقلة لمباريات مونديال قطر

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تنطلق غدًا الأحد منافسات بطولة كأس العالم في كرة القدم بمباراة الافتتاح التي تجمع بين منتخب قطر، مستضيف البطولة، بنظيره الاكوادوري ضمن منافسات المجموعة الأولى.

ومن المقرر أن يبث لقاء الافتتاح وباقي مباريات هذا الحدث الرياضي الهام على عدة قنوات، وستكون شبكة قنوات “بي إن سبورتس” التي تملك حقوق إذاعة مباريات بطولة كأس العالم 2022 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أبرز الناقلين الحصريين لمباريات البطولة.

وأعلنت “بي إن سبورتس”، أمس الجمعة، أن قنواتها الرياضية ستبث 22 مباراة من أصل 64 مباراة في كأس العالم 2022، على قنواتها المفتوحة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بينما ستبث باقي المباريات على قنواتها المشفرة.

كما أعلنت قنوات الكأس القطرية حصولها على حقوق بث كافة مباريات كأس العالم، وستنقل المباراة الافتتاحية عبر قناتي “Alkass EXTRA One HD” و”Alkass EXTRA TWO HD”.

وحصلت قنوات أخرى من مختلف أنحاء العالم على حقوق بث مباريات مونديال قطر، ولكن معظمها ستنقل هذه المباريات عبر البث الأرضي كما أن قنوات أخرى حصلت حقوق بث عدد محدود من المباريات.

وفيما يلي أبرز القنوات التي ستبث مباريات مونديال قطر:

– قنوات “بي إن سبورتس” القطرية

– قنوات الكأس القطرية

– ZDF HD الألمانية

– الرياضية المغربية (TNT)

– Rai 1 الإيطالية

– ORF 1 Austria HD النمساوية

– matchtv الروسية

– TF1 HD Suisse السويسرية

– TF1 HD France الفرنسية

– ITV الإنجليزية

– CT Sport التشيكية.