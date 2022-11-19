قتلى بهجوم على ثكنة للجيش العراقي في كركوك

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أعلن مسؤول عسكري عراقي مقتل 4 جنود، صباح السبت، في هجوم مسلح استهدف ثكنة للجيش العراقي شمالي مدينة كركوك الواقعة على بعد 255 كلم شمال بغداد.

وأوضح المسؤول طالبا عدم الكشف عن هويته أن الهجوم وقع "حوالى الخامسة صباحا" (02:00 توقيت غرينيتش)، واستُهدفت ثكنة للجيش العراقي بالقرب من الطريق الواقع باتجاه ناحية قره اهنجير وروخناوه شمال شرقي مدينة كركوك"، في منطقة غير بعيدة عن نقطة انتشار للبشمركة الكردية وتشهد أحيانا نشاطا لبقايا تنظيم داعش أو عناصر حزب العمال الكردستاني الذي تعرضت مواقعه لضربات طائرات مسيرة قبل أشهر.