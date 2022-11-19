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قطر تفتح قلبها وذراعيها للعالم

19
NOVEMBER
2022
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ستفتح قطر قلبها، كما ذراعيها، بدءا من مساء الاحد، لاحتضان العالم على مدى نحو شهر، حيث ستشهد ملاعبها تنظيم أول بطولة كأس العالم في التاريخ على أرض عربية، منذ انطلاق العرس العالمي قبل 92 عاماً.
واستطاعت قطر، أن تعكس صورة لافتة عن مدى جهوزيتها والنجاح المرتقب الذي ستحققه في استضافة النسخة الـ22 من الحدث، حتى قبل انطلاق مباراته الافتتاحية التي ستجمع منتخبها الوطني بمواجهة نظيره الاكوادوري عند السادسة مساء الاحد، حيث كانت على قدر التحدي وردت على كلام المشككين، لا بل الحاقدين، بالافعال وليس بالاقوال، بعد 12 عاما من سيل الافتراءات التي لم تنقطع وبلا ملل.
 
 
ويُفتتح المونديال على استاد البيت الواقع في مدينة الخور، والمستوحى من بيت الشّعر أو الخيمة التقليدية التي سكنها أهل البادية في الخليج العربي.
ومع الإعلان عن بيع نحو 3 ملايين بطاقة، يتوقع أن تمتلئ المدرجات التي تتسع لـ60 ألف متفرج على آخرها في المباراة الافتتاحية، علما أن جياني انفانتينو رئيس الفيفا سبق وأكد ان 5 مليار شخص سيشاهدون مونديال قطر، وسيتجاوز هذا العدد بشكل كبير عدد نصف سكان العالم، ويشمل هذا العدد الجماهير في الملاعب والمشاهدين عبر التلفزيون وفي ساحات المشاهدة العامة.
اللواء
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