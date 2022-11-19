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صواريخ إسرائيلية تستهدف مناطق في سوريا.. ومقتل 4 جنود

19
NOVEMBER
2022
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أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم السبت، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ إسرائيلية استهدفت المنطقة الوسطى والساحلية في البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري قوله: "حوالي الساعة 6.30 من صباح اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من فوق البحر المتوسط اتجاه بانياس مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الوسطى والساحلية".

وأضاف المصدر: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان، وأدى العدوان إلى استشهاد أربعة عسكريين وإصابة آخر بجروح ووقوع خسائر مادية".

وكانت (سانا) قد أعلنت الأحد الماضي، عن مقتل جنديين سوريين وإصابة 3 بجروح في ضربة إسرائيلية على قاعدة الشعيرات شرقي محافظة حمص، حيث أكبر القواعد التي تستخدمها العناصر الإيرانية، وحزب الله في سوريا.
والشهر الماضي، أعلنت سوريا أيضا تصدي دفاعاتها الجوية لضربة إسرائيلية بالصواريخ، استهدفت بعض النقاط في محيط مدينة دمشق.

وخلال الأعوام الماضية، شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا طالت مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله.

ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفها بمحاولات إيران ترسيخ وجودها العسكري في سوريا، التي تشهد صراعا منذ عام 2011.

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