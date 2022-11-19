مصر تعلن عن خطوة جديدة في مشروع محطة الضبعة النووية

أعلن وزير الكهرباء المصري محمد شاكر، أن مصر ستعطي إشارة البدء في أعمال الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الثانية لمحطة الضبعة، غدا السبت.

ونقلت بوابة “الأهرام”، عن الوزير المصري قوله إنه ما كان ليأتى هذا اليوم لولا قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ المشروع النووي السلمى المصري.

وأضاف أن مصر تعد من بين الدول الرائدة فى إدراك أهمية الطاقة النووية والدور الذى يمكن أن تسهم به فى حل أهم عقبتين تواجهان التنمية المستدامة وهما توفير الكهرباء والمياه.

وأكد الوزير أن المفاعل النووي المقدم من الجانب الروسي يحقق أعلى متطلبات الأمن والأمان النوويين بمستوى غير مسبوق من الحماية ضد العوامل والمؤثرات الداخلية والخارجية وقدرتها على مواجهة موجات تسونامي.