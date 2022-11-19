وزير الخارجية التركي: عملياتنا في سوريا والعراق لن تتوقف

وقال أوغلو: “ستستمر ضربات قواتنا وعملياتنا الخاصة التي تنفذها القوات المسلحة وأجهزة الاستخبارات ضد قيادات حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب في شرق سوريا وشمال العراق”.

وكان قد تم توقيف 17 شخصا عقب التفجير الذي نُفذ الأحد في إسطنبول، ونسبته السلطات إلى مقاتلين أكراد من حزب العمال الكردستاني وحلفائهم في سوريا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام تركية الجمعة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير حتى الآن.

كان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس، كشف عن إمكانية إعادة النظر في العلاقات مع دمشق بعد انتخابات العام 2023 في تركيا.