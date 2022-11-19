وزير الخارجية التركي: عملياتنا في سوريا والعراق لن تتوقف

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قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن عمليات بلاده في سوريا والعراق ستستمر، وذلك بعد وقوع انفجار دام في إسطنبول في مطلع الأسبوع.
وقال أوغلو: “ستستمر ضربات قواتنا وعملياتنا الخاصة التي تنفذها القوات المسلحة وأجهزة الاستخبارات ضد قيادات حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب في شرق سوريا وشمال العراق”.
وكان قد تم توقيف 17 شخصا عقب التفجير الذي نُفذ الأحد في إسطنبول، ونسبته السلطات إلى مقاتلين أكراد من حزب العمال الكردستاني وحلفائهم في سوريا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام تركية الجمعة.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير حتى الآن.
كان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس، كشف عن إمكانية إعادة النظر في العلاقات مع دمشق بعد انتخابات العام 2023 في تركيا.
وبشأن احتمال لقائه الرئيس السوري بوساطة من روسيا، قال الرئيس التركي: “يمكننا تقييم ذلك عندما يحين الوقت المناسب”.