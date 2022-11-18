living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الأولى منذ نحو 3 سنوات... بن سلمان يلغي زيارته إلى اليابان

18
NOVEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أفادت وكالة "بلومبيرغ"، بإلغاء زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى اليابان التي كانت مقررة نهاية الأسبوع، دون ذكر الأسباب.

وكان من المقرّر أن يلتقي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برئيس الوزراء فوميو كيشيدا خلال رحلة بين السبت والإثنين، بحسب ما أفادت قناة "TBS" التلفزيونية.

وأشارت "بلومبرغ" إلى أنه "لم يتم الكشف عن سبب إلغاء الزيارة، التي كانت تعد الأولى للأمير محمد بن سلمان لليابان منذ نحو ثلاث سنوات".

وكانت منظمة التجارة الخارجية اليابانية قد قالت إن "وزارة الإستثمار السعودية طلبت منها إلغاء منتدى أعمال رؤية 2030 المقرر عقده في 21 تشرين الثاني، بعد أن ألغى الوفد السعودي زيارته".

وذكر مسؤول في المنظمة التي كانت مسؤولة عن تنظيم الحدث، أن "وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح كان ضمن الوفد الذي كان من المقرر أن يشارك في المنتدى، دون ذكر المزيد من التفاصيل".

وتعد اليابان أحد أهم الشركاء الاقتصاديين للمملكة العربية السعودية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما ما يقرب من 34 مليار دولار العام الماضي، وفقاً لبيانات جمعتها "بلومبيرغ"، علماً أنّ "المملكة هي أكبر مورد للنفط الخام لليابان، حيث تبيعها حوالي مليون برميل يومياً".

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout