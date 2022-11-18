الأولى منذ نحو 3 سنوات... بن سلمان يلغي زيارته إلى اليابان

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أفادت وكالة "بلومبيرغ"، بإلغاء زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى اليابان التي كانت مقررة نهاية الأسبوع، دون ذكر الأسباب.



وكان من المقرّر أن يلتقي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برئيس الوزراء فوميو كيشيدا خلال رحلة بين السبت والإثنين، بحسب ما أفادت قناة "TBS" التلفزيونية.



وأشارت "بلومبرغ" إلى أنه "لم يتم الكشف عن سبب إلغاء الزيارة، التي كانت تعد الأولى للأمير محمد بن سلمان لليابان منذ نحو ثلاث سنوات".

وكانت منظمة التجارة الخارجية اليابانية قد قالت إن "وزارة الإستثمار السعودية طلبت منها إلغاء منتدى أعمال رؤية 2030 المقرر عقده في 21 تشرين الثاني، بعد أن ألغى الوفد السعودي زيارته".



وذكر مسؤول في المنظمة التي كانت مسؤولة عن تنظيم الحدث، أن "وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح كان ضمن الوفد الذي كان من المقرر أن يشارك في المنتدى، دون ذكر المزيد من التفاصيل".



وتعد اليابان أحد أهم الشركاء الاقتصاديين للمملكة العربية السعودية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما ما يقرب من 34 مليار دولار العام الماضي، وفقاً لبيانات جمعتها "بلومبيرغ"، علماً أنّ "المملكة هي أكبر مورد للنفط الخام لليابان، حيث تبيعها حوالي مليون برميل يومياً".