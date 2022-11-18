بالفيديو- الاتحاد الدولي لكرة القدم يصدر الأغنية الرسمية لمهرجان "فيفا" الرسمي للمشجعين

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أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم الجمعة، الأغنية الرسمية الجديدة "Tukoh Taka" لمهرجان "فيفا" الرسمي للمشجعين، والمدرجة ضمن لائحة الإصدارات الموسيقية الرسمية لكأس العالم قطر 2022.

وتجمع الأغنية ثلاث نجوم عالميين من حول العالم هم نيكي ميناج، مالوما، وميريام فارس.

والأغنية الجماهيرية التي انتجتها Universal Arabic Music هي الأغنية الرسمية لمهرجان فيفا الرسميّ للمُشجّعين (FIFA FAN FESTIVAL™️) وهي مدرجة ضمن لائحة الإصدارات الموسيقية الرسمية الخاصّة بكأس العالم FIFA قطر 2022.

وتصدرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، تريند "تويتر" لليوم الخامس، بعد محاولتها تقليد المطربة الكولومبية شاكيرا في الرقص، بأغنية "توكا تاكا" التي تروج لكأس العالم قطر 2022.

ويُشارك ميريام فارس في غناء الأغنية الفنانين مالوما ونيكي ميناج، ومن المقرر أن تُقدم الأغنية بـ 3 لغات الإنجليزية والعربية والإسبانية.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو من كواليس الأغنية ورقص ميريام.