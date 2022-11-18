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انقسامات عميقة تعصف بالاتحاد الأوروبي!

18
NOVEMBER
2022
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كتبت صحيفة Spiked أن النزاع في أوكرانيا كشف عن انقسامات عميقة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أثبتت عدم قدرتها على العمل معا.

وقال رالف شيلهامر الأستاذ المساعد في الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة ويبستر في فيينا بمقاله: "أصبح النزاع في أوكرانيا أول اختبار حقيقي للاتحاد الأوروبي، الذي كان من المفترض أن يثبت قدرته على العمل كلاعب جيوسياسي مستقل. وبعد ثمانية أشهر، أصبح من الواضح أن الاتحاد الأوروبي قد فشل".

وأضاف أنه من الملاحظ أن دول الاتحاد الأوروبي لا يمكنها "تشكيل موقف موحد، لكنها بدلا من ذلك تدافع فقط عن مصالحها الوطنية".

وتابع: "تسعى جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 تقريبا منذ فبراير إلى تحقيق مصالحها الوطنية".

وحسب رأيه، لم يتمكن الاتحاد الأوروبي منذ بداية الأزمة الأوكرانية من الاتفاق على نهج مشترك في السياسة الخارجية. وبالتالي، لم تكن الدول قادرة حتى على صياغة موقف مشترك بشأن العقوبات ضد روسيا.

وصعدت الدول الغربية من ضغط العقوبات على موسكو بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، ولكن هذا أدى إلى زيادة في أسعار الوقود وأزمات وتضخما قياسيا في الولايات المتحدة وأوروبا.

RIA Novosti
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