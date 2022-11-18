ما إمكانية إحياء الإتفاق النووي الإيراني في المستقبل القريب؟

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علّق نائب وزير الدفاع الأميركي للشؤون السياسية كولين كول، الجمعة، على إمكانية إحياء الاتفاق النووي الإيراني في المستقبل القريب، قائلا انه يستبعد ذلك بسبب توريد الأسلحة المزعومة إلى روسيا، والاحتجاجات المستمرة في إيران.

وأضاف: "أعتقد أنه على المدى القصير، فإن قضية إحياء الاتفاق النووي الإيراني ليست على جدول الأعمال في حالة تهاجم فيها الطائرات الإيرانية من دون طيار المدن الأوكرانية، وتعامل الحكومة الإيرانية شعبها بوحشية". ولفت إلى أن "إيران اليوم أقرب إلى إمكانية صنع أسلحة نووية من أي وقت مضى".