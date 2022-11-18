خطيبة خاشقجي: "الحصانة" قتلت جمال مرة أخرى اليوم!

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انتقدت خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي الراحل جمال خاشقجي منح الإدارة الأمريكية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حصانة في القضية التي رفعتها ضده معربة عن خيبة أملها.

وكتبت جنكيز في تغريدة على صفحتها الرسمية بتويتر: "منحت وزارة الخارجية الأمريكية حصانة لـ محمد بن سلمان.. لم يكن القرار متوقعًا من الجميع.. اعتقدنا أنه ربما يكون هناك ضوء للعدالة من الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن جاء المال مرة أخرى أولًا.. هذا عالم لا يعرفه جمال ولا أنا".

وفي تغريدة ثانية كتبت خديجة تقول إنّ جمال خاشقجي "مات مرة أخرى اليوم" مشيرة إلى "ظلم" لحق بـ "جمال خاشقجي".

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد أفادت في رأي بهذا الشأن، بأنّ "محمد بن سلمان رئيس وزراء المملكة العربية السعودية، هو رئيس الحكومة الحالي وبالتالي فهو محصن من هذه الدعوى"، بينما جرى وصف جريمة القتل بـ"الشنيعة".