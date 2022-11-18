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هجوم صاروخي يستهدف قاعدة "القرية الخضراء" الأمريكية شمال شرق سوريا

18
NOVEMBER
2022
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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، فجر الجمعة، أن هجوما صاروخيا استهدف قوات تابعة للتحالف الدولي بريف محافظة دير الزور في سوريا.

وقالت القيادة المركزية إن الهجوم الصاروخي استهدفت قوات التحالف الدولي في منطقة حقل العمر بريف دير الزور المعروفة باسم "القرية الخضراء".

وأفادت في البيان بأن الهجوم وقع على الساعة 9.23 دقيقة مساء بتوقيت سوريا.

وأشارت إلى أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار في القاعدة أو الممتلكات التابعة للتحالف الدولي.

وأكدت القيادة أن القوات الأمريكية في شمال شرق سوريا تحقق في الحادث.

وصرح المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية الكولونيل جو بوتشينو، بأن "هذا النوع من الهجمات يعرض قوات التحالف الدولي والسكان المدنيين للخطر ويقوض الاستقرار والأمن الذي تم تحقيقه بشق الأنفس في سوريا والمنطقة".

 وذكرت وسائل إعلام أن تحليقا مكثفا لطيران التحالف الدولي في سماء دير الزور عقب سقوط صواريخ مجهولة المصدر على قاعدة حقل العمر النفطي.
روسيا اليوم
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