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هنغاريا: الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على روسيا لتبرير أخطائه

18
NOVEMBER
2022
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صرح وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو بأن الاتحاد الأوروبي يسعى لفرض عقوبات جديدة على روسيا من أجل "تبرير قراراته الخاطئة" السابقة.

وقال سيارتو خلال مؤتمر "نقول لا للعقوبات!" في هنغاريا، يوم الخميس، إنه إذا اعترف قادة الاتحاد الأوروبي بأن العقوبات السابقة لم تعط نتيجتها بعد، فسيتعين عليهم "تحمل المسؤولية عن فشل هذه السياسة".

وأضاف أنه على القادة الأوروبيين الذين أيدوا العقوبات أن يعترفوا بأن ذلك أدى إلى تراجع الاقتصاد الأوروبي وتقديم الاستقالة.

واعتبر أن "ذلك سيكون رد فعل طبيعيا من قبل من ألحقوا أضرارا بأوروبا من خلال فرض العقوبات".

يذكر أن حكومة هنغاريا أطلقت حملة لاستطلاع آراء المواطنين بشأن سياسة العقوبات الأوروبية ضد روسيا. وتحث الحكومة المواطنين على التعبير عن موقف سلبي من سياسة العقوبات، معتبرة أنها تسببت بارتفاع الأسعار وأزمة الطاقة في أوروبا.

روسيا اليوم
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