روسيا والصين تصوتان ضد قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول أوكرانيا

صوتت روسيا والصين ضد قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الأمن النووي في أوكرانيا، الذي أكدت الوكالة فيه عدم اكتشاف أي دليل على تطوير أوكرانيا "قنبلة قذرة".

وجاء في بيان للبعثة الروسية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن "مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية تبنى خلال اجتماعه يوم 17 نوفمبر قرارا تم إعداده بشكل غير مهني، وهو يتخطى حدود تفويض الوكالة ويتضمن أخطاء حقيقية، بشأن قضايا الأمن النووي والأمن النووي الفيزيائي والضمانات في أوكرانيا".

وأضافت البعثة أن "هذه هي خطوة أخرى نحو تسييس عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأعربت البعثة الروسية عن ارتياحها إزاء عدم تأييد هذا القرار من قبل "البلدان التي تعيش فيها غالبية البشرية"، مشيرة إلى أن روسيا والصين صوتتا ضد القرار وأن فيتنام وكينيا والهند وناميبيا وباكستان والسعودية وجنوب إفريقيا امتنعت عن التصويت.

وأكد قرار الوكالة الذرية أن المفتشين الذي زاروا 3 مواقع في أوكرانيا "لم يكتشفوا أي دليل على أنشطة نووية غير معلن عنها أو مواد مرتبطة بتطوير "قنبلة قذرة".