الذهب يتراجع مع صعود الدولار

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تراجعت أسعار الذهب 1 في المئة مع انتعاش الدولار، بينما أشارت تعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي إلى استمرار تشديد السياسة النقدية لترويض التضخّم.

وانخفض الذهب في التعاملات الفورية 0.9 في المئة إلى 1758.45 دولاراً، بعد انخفاضه إلى 1753.6 دولاراً في وقت سابق من الجلسة. كما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.8 في المئة إلى 1760.90 دولاراً.

وارتفع مؤشر الدولار 0.7 في المئة، مما جعل الذهب أكثر كلفة لحائزي العملات الأخرى، كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات.