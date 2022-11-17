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ايران تتهم اسرائيل واستخبارات غربية بـ"التخطيط" لحرب اهلية

17
NOVEMBER
2022
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اتهم وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الخميس اسرائيل وأجهزة استخبارات غربية بـ"التخطيط" لحرب أهلية في إيران.

وتهز موجة من التظاهرات الجمهورية الإسلامية منذ وفاة الشابة الكردية مهسا أميني خلال اعتقالها في 16 أيلول من قبل شرطة الاخلاق لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة في إيران.

وقال عبد اللهيان في تغريدة نُشرت الخميس بعد يوم من اعتداءين في مدينتين بإيران أسفرا عن مقتل عشرة أشخاص إن إسرائيل و"أجهزة الاستخبارات وبعض السياسيين الغربيين خططوا لحرب يرافقها تدمير إيران وتفككها".

وأضاف "يجب أن يعلموا أن إيران ليست ليبيا ولا السودان. اليوم الأعداء يستهدفون سلامة إيران وهويتها الإيرانية لكن حكمة شعبنا أحبطت خطتهم".

من جهتها، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس" عن قائد الحرس الثوري الجنرال حسين سلامي قوله في قم إن "الولايات المتحدة وإنكلترا وألمانيا وفرنسا وإسرائيل والسعودية وحلفاءها يستعدون لمحاربة الله ورسوله والشهداء".

وأضاف "هذه مؤامرة ضخمة على الأمة وبعض الأشخاص داخل البلاد أصبحوا دمى في يد العدو لتدمير الامة الايرانية".

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