سيارة تصدم 25 شرطياً!

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أعلن مسؤولون أميركيون أن سيارة اصطدمت بمجموعة كبيرة من الشرطيين المتدربين أثناء تريضهم في لوس أنجلوس، فجر الخميس، ما أدى إلى إصابة 25 عنصرا، خمسة منهم في وضع حرج.



وبحسب ما ورد بوسائل الإعلام الأميركية، كان عشرات من الشرطيين المتدربين يتريضون صباحا عندما اصطدمت بهم سيارة أفادت تقارير أنها كانت تسير في الاتجاه الخاطئ، ولم تخفّف من سرعتها على ما يبدو من ملابسات الحادث.

وقال قائد شرطة مقاطعة لوس أنجلوس أليكس فيلانويفا في مؤتمر صحافي: "بدا الأمر كأنه تحطم طائرة".



وأضاف أنه كان هناك "الكثير من الأشخاص متناثرين في كل مكان يعانون درجات مختلفة من الإصابة، ما سبب صدمة كبيرة".

وأوضح فيلانويفا أن بعض المصابين "فقدوا أطرافا"، فيما وضع أحدهم على جهاز التنفس الاصطناعي.



وأظهر مقطع فيديو من مكان الحادث أكثر من عشر سيارات إسعاف وسيارة دفع رباعي رابضة على الرصيف وواجهتها متضررة.



ونقلت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" Los Angeles Times عن المسؤولة في الإطفاء شيلا كيليهر قولها إن السيارة كانت تسير في الاتجاه الخاطئ وقت وقوع الحادث.



