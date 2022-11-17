أميركا تحدد المتهم بحادثة الهجوم على ناقلة "باسفيك زيركون"

A + A -

قالت القيادة المركزية الأميركية في بيان إن هجوما استهدف ناقلة قبالة ساحل سلطنة عمان يوم الثلاثاء نُفذ باستخدام طائرة مسيرة إيرانية الصنع.

وأوضحت القيادة المركزية الأميركية أن طائرة مسيرة إيرانية الصنع نفذت الهجوم الذي استهدف الناقلة "باسيفك زيركون" في خليج عُمان في 15 نوفمبر.

وأضافت أن عملية بحرية متعددة الأطراف بقيادة فرقاطة من البحرية الملكية البريطانية استجابت للوضع في المنطقة.

وفي تفاصيل الحدث الذي أدى إلى أضرار طفيفة بالسفينة:

• قالت الشــركة المالكة للناقلة "باسيفيك زيركون"، إن الناقلة أصيبت بمقذوف قبالة سواحل عمان، مضيفة أن السفينة كانت تحمل زيت الغاز وتم الإبلاغ عن أضرار طفيفة في هيكلها.

• وجهت مصادر أمنية إسرائيلية، أصابع الاتهام لطهران في إصابة الناقلة "باسيفيك زيركون"، واصفةً العملية بالـ"خطأ الاستراتيجي من جانب طهران".

• ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، أن الناقلة المملوكة للملياردير الإسرائيلي، إيدان عوفير، جرى استهدافها بطائرة مسيرة إيرانية.

• نقلت رويترز عمن قالت إنهم "ثلاثة مصادر في البحرية"، أن الشكوك تحوم حول طائرة مسيرة يشتبه في أن تكون إيران قدمتها لـ"لجماعات إرهابية في المنطقة، بمن في ذلك الحوثيون في اليمن".

• ذكر مسؤول عسكري أن الأسطول الخامس في البحرية الأميركية أحيط علما بالواقعة التي حصلت قبالة سواحل عمان.