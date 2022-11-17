الجمهوريون يحصدون الأغلبية في مجلس النواب الأمريكي بعد حصولهم على 218 مقعدا

A + A -

أظهرت توقعات شبكة NBC الأربعاء، أن الحزب الجمهوري حقق السيطرة على مجلس النواب الأميركي، ليضمن وإن بغالبية ضئيلة قاعدة تشريعية تمكنه من معارضة برنامج عمل الرئيس جو بايدن خلال العامين المقبلين.

ووفقا للشبكة: "الجمهوريين الآن يؤمنون 221 مقعدا من أصل 435 مقعدا في مجلس النواب. حصل الديمقراطيون على 214 مقعدا في مجلس النواب بالكونغرس حتى الآن".

وستكون الغالبية الجمهورية في مجلس النواب بالكونغرس أقل بكثير مما كان الحزب يأمله، بعد إخفاقه أيضا في السيطرة على مجلس الشيوخ في أعقاب أداء مخيّب خلال انتخابات منتصف الولاية.

وكان أعضاء حزب جو بايدن، قادرين سابقا على الحفاظ على الأغلبية في مجلس الشيوخ، بعد أن حصلوا على 50 مقعدا مقابل 49 من الجمهوريين.

وأُجريت الانتخابات النصفية للكونغرس في الولايات المتحدة في 8 نوفمبر، والنتائج النهائية لم يتم تلخيصها بعد، ويعتمد انتخاب رئيس المجلس على تقسيم المقاعد وبناء عليها، فإن رئيس الفصيل الخاسر سيأخذ منصب زعيم الأقلية.