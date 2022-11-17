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هنغاريا: اتهامات كييف لروسيا بإطلاق صواريخ على بولندا "غير مسؤولة"

17
NOVEMBER
2022
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صرح مدير مكتب رئيس الوزراء الهنغاري غيرغلي غولياش، بأن كييف تصرفت بشكل غير مسؤول، وألقت باللوم على روسيا في حادثة الصواريخ شرق بولندا.

وقال: "الأوكرانيون مسؤولون عن حقيقة أن رئيسهم تصرف بشكل غير مسؤول وألقى باللوم على موسكو على الفور في هذا الحادث"، وشدد غولياش على أن روسيا مسؤولة عن الأزمة في أوكرانيا.

وأشار مدير مكتب رئيس الوزراء، إلى ضرورة وقف إطلاق النار بين الدولتين في أسرع وقت ممكن.

وفي وقت سابق، اعترفت القوات الأوكرانية لحلفائها بأنها استخدمت أنظمة دفاع جوي بالقرب من موقع سقوط الصاروخ في بولندا.

وقال مسؤول أمريكي إن القوات الأوكرانية كانت تحاول إسقاط صاروخ بالقرب من قرية حدودية في نفس الوقت الذي وقع فيه الحادث تقريبا.

وفي مساء يوم 15 نوفمبر، أعلنت وسائل إعلام بولندية سقوط صاروخين بالقرب من قرية برزيودوف البولندية، وبحسب المعطيات الأولية، سقطت صواريخ على آلة تجفيف حبوب، مما أسفر عن مقتل شخصين.

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