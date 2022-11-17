البنتاغون: المعلومات الأمريكية تعزز استنتاجات وارسو بأن الصاروخ الذي سقط في بولندا مصدره أوكرانيا

صرح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، بأن المعلومات التي تلقتها الإدارة الأمريكية، تؤكد الاستنتاجات البولندية بأن الصاروخ الذي سقط على بولندا كان مصدره من أوكرانيا.

وقال الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، إن الولايات المتحدة تتوقع تلقي معلومات مؤكدة حول تفاصيل حادث الصاروخ في بولندا، بما في ذلك مصدر الصاروخ في المستقبل القريب.

وقال ميلي: "أتوقع أنه في القريب العاجل سنكون قد حصلنا على بيانات مؤكدة حول مصدر الصاروخ، والجهة التي كان يتجه إليها، وما هي زاوية الإطلاق والمسار. ستصبح جميع التفاصيل واضحة في الوقت المناسب، ولكن من السابق لأوانه الحديث الآن، لا تزال التحقيقات مستمرة".