من هم المنافسون الجمهوريون لترمب في انتخابات 2024؟

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مع إعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الترشح رسمياً للانتخابات الرئاسية لعام 2024، قفزت إلى عناوين أخبار الصحف الأميركية أسماء عدد من منافسيه المحتملين، الذين يمكن أن يفوزوا بترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات.



وألقى تقرير نشرته شبكة «فوكس نيوز» الأميركية نظرة على أبرز أولئك المرشحين الجمهوريين المحتملين، وهم:

1- حاكم فلوريدا رون ديسانتيس:



بعد فوزه بفارق ضئيل في انتخابات ولاية فلوريدا عام 2018، فاز الجمهوري ديسانتيس في انتخابات الأسبوع الماضي بأغلبية ساحقة.

ويبلغ ديسانتيس من العمر 44 عاماً، وقد ارتفعت شعبيته بشكل كبير بين المحافظين في جميع أنحاء البلاد خلال العامين ونصف العام الماضيين، وتعالت الأصوات التي وصفته بـ«الوجه الجديد للحزب الجمهوري» و«مستقبل الحزب».



وعلى الرغم من عدم إعلان ديسانتيس بعد الترشح للانتخابات بشكل رسمي، فإنه أكد أن معركته في انتخابات منتصف الولاية «كانت مجرد بداية».

2- نائب ترمب السابق مايك بنس:



قبل ساعات من إعلان ترمب الترشح للانتخابات المقبلة، قال نائبه السابق مايك بنس، خلال مقابلة أجرتها معه قناة «إيه بي سي» الإخبارية، إنه يبحث مع عائلته ما إذا كان يجب أن يترشح للرئاسة في عام 2024، مضيفاً أن الولايات المتحدة سيكون لديها «خيارات أفضل من ترمب في المستقبل».

ووجَّه بنس انتقادات لاذعة لترمب خلال المقابلة، قائلاً إن تصريحاته خلال أحداث «الكابيتول» عرضته (بنس) وعائلته وكل الموجودين في الكونغرس للخطر.

3- وزير الخارجية السابق مايك بومبيو:



كان بومبيو زائراً متكرراً للغاية للولايات التي يتم فيها التصويت بشكل مبكر في الانتخابات، خلال العام ونصف العام الماضيين.

وقال بومبيو لشبكة «فوكس نيوز» في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي: «لا يمكنني الإجابة بعد عما إذا كنت سأترشح للرئاسة»؛ لكنه أكد أنه «يقوم بالأشياء التي يمكن أن يفعلها المرء ليكون مستعداً لإصدار مثل هذا الإعلان».

4- السفيرة الأميركية السابقة نيكي هايلي:



شغلت هايلي منصب حاكمة ساوث كارولاينا لفترتين، وعملت سفيرة لدى الأمم المتحدة خلال النصف الأول من فترة رئاسة ترمب.



وأدارت هايلي حملة ترمب للترشح للرئاسة عام 2020، وقالت في مقابلة نشرت العام الماضي، إن الحزب الجمهوري يحتاج لترمب؛ لكنها لفتت إلى أنها تعتقد أن ترمب خسر انتخابات 2020 بالفعل.

وبسؤالها عن عزمها الترشح للانتخابات المقبلة، قالت هايلي: «سنكتشف ذلك؛ لكن الجميع يعلم أنني لم أخسر أي سباق أبداً. ولن أسمح لذلك أن يحدث أبداً».

5- حاكم فيرجينيا غلين يونغكين:



أثارت رحلات يونغكين حول مختلف الولايات الأميركية هذا العام، كثيراً من التكهنات بشأن طموحاته المحتملة للترشح لانتخابات عام 2024.

وعند سؤاله عن احتمالية الترشح، أكد يونغكين في مقابلة أجرتها معه قناة «فوكس نيوز» مؤخراً أنه: «علينا أن نرى كيف تسير الأمور؛ لكنني أشهر بالرضا والسعادة بهذا الحديث، وبحقيقة أن اسمي ضمن الأسماء المتنافسة على المنصب».

6- تيم سكوت السيناتور عن ولاية كارولاينا الجنوبية:



فاز سكوت -النجم الصاعد في الحزب الجمهوري، وأحد كبار جامعي التبرعات للحزب- بمقعد مجلس الشيوخ عن ولاية كارولاينا الجنوبية.

وبينما اعترض سكوت مراراً وتكراراً عند سؤاله عن الترشح لانتخابات عام 2024، فقد أثار الدهشة الأسبوع الماضي في احتفاله بإعادة انتخابه لمجلس الشيوخ، من خلال سرد قصة عن جده الذي صوَّت بفخر لباراك أوباما، أول رئيس أسود في البلاد؛ حيث قال سكوت: «أتمنى لو كان جدي قد عاش لفترة كافية ليرى -ربما- رجلاً آخر أسود يُنتخب رئيساً للولايات المتحدة»، قبل أن يضيف: «لكن هذه المرة فليكن جمهورياً».