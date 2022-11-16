إيران: شهداء وجرحى في هجوم إرهابي استهدف سوقاً في خوزستان

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أطلق مسلحون مجهولون النار على عناصر الأمن في مدينة إيذه، في خوزستان، غربي إيران، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من رجال الشرطة.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية باستشهاد 6 أشخاص، وإصابة 15 آخرين بينهم طفل، جراء الهجوم الإرهابي المسلح في السوق المركزي لمدينة إيذه.

وفي وقت لاحق، أكدت النيابة العامة في خوزستان، اعتقال 3 أشخاص أساسيين متورطين في اعتداء المدينة، مبينةً أنه يتم العمل على ملاحقة واعتقال المتورطين الآخرين.

ووفق وكالة "إيسنا"، فقد تزامن الهجوم المسلح في السوق المركزي مع إحراق الحوزة العلمية في المدينة.

وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، إنّ "الحادث الإرهابي في مدينة إيذه وإضرام النار في الحوزة العلمية في هذه المدينة أثار الحزن والأسى".

وأشار قاليباف إلى أنّ "إطلاق النار من قبل الأعداء التكفيرين الذين يحاولون إثارة الفتن ما هو إلا عداوة وكراهية للشعب ومعتقداته"، مضيفاً: "على الأعداء أن يعلموا أنّ هذه الاضطرابات الموجهة من غرفة حرب الاستكبار العالمي وقادته لن تؤثر في إيمان الشعب وإرادته".

وقبل أيام، أفادت وكالة "إيرنا" نقلاً عن مصدر أمني باعتقال أعضاء مجموعة تخريب واغتيال في مدينة خوزستان، وأكّد المصدر أن "المعتقلين اعترفوا بتخطيطهم لاغتيال عدد من الشخصيات العربية، وتكرار سيناريو القتل وإثارة الشغب في خوزستان".

ومطلع الشهر الماضي، أعلنت شرطة محافظة خوزستان الإيرانية القبض على عصابة تهريب أسلحة، مؤلفة من ثلاثة أشخاص في المحافظة.