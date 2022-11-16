واشنطن تفرض عقوبات على ستة موظفين في هيئة الإذاعة الإيرانية

A + A -

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إدراج ستة موظفين كبار في هيئة الإذاعة الإيرانية ضمن قائمة العقوبات بسبب “حملات الرقابة والقمع” أثناء تغطيتهم الاحتجاجات في الجمهورية الإسلامية.

ووفقا لبيان الوزارة: “فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على ستة من كبار المسؤولين في هيئة الإذاعة الإيرانية، التي بثت مئات الاعترافات الإجبارية من أجانب وإيرانيين مزدوجي الجنسية”.

وأضاف البيان: “هيئة الإذاعة الإيرانية والشركات التابعة لها لا تعمل كوسائل إعلام موضوعية، بل تعمل كأداة حاسمة في حملة الحكومة الإيرانية للقمع والرقابة الجماعيين ضد شعبها”.

وتابع: “أنتجت الهيئة مقابلات متلفزة مؤخرا مع أشخاص أجبروا على الاعتراف بأن أقاربهم لم يقتلوا على يد السلطات الإيرانية خلال الاحتجاجات التي عمت أرجاء البلاد، لكنهم قتلوا لأسباب عشوائية لا علاقة لها بالموضوع”.