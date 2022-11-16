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ثلاثة أحكام إضافية بالإعدام على خلفية "الشغب"...أصدرها القضاء الإيراني

16
NOVEMBER
2022
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اصدر القضاء الإيراني ثلاثة أحكام إضافية بالإعدام بحق مرتكبي "أعمال شغب"، وفق ما أفاد موقع إخباري رسمي اليوم، ليرتفع الى خمسة عدد العقوبات القصوى المرتبطة بالاحتجاجات التي أعقبت وفاة مهسا أميني.

وتشهد إيران منذ 16 أيلول احتجاجات إثر وفاة أميني (22 عاما) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.

وقضى العشرات، بينهم عناصر من قوات الأمن، على هامش الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات واعتبر مسؤولون جزءا كبيرا منها "أعمال شغب". كما وجّه القضاء تهما مختلفة لما لا يقلّ عن ألفَي موقوف.

واليوم، أفاد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية، بصدور ثلاثة أحكام بالإعدام عن المحكمة الثورية على خلفية قضايا مرتبطة بـ"أعمال شغب" راهنة في محافظة طهران.

وأوضح الموقع أن أحد الذين وجهت إليه تهم عدة أبرزها "الافساد في الأرض"، تم الحكم عليه بالإعدام على خلفية قيامه بدهس عدد من أفراد الشرطة بسيارته، ما أدى الى وفاة أحدهم وإصابة آخرين.

الى ذلك، قام آخر بطعن أحد عناصر قوات الأمن بسلاح أبيض وتم الحكم عليه لإدانته بـ"الحرابة"، ومثله شخص ثالث حاول قطع الطريق وتسبب بأضرار في ممتلكات عامة ووُصف بأنه من "قادة الشغب".

ووصل الى خمسة عدد أحكام الإعدام الصادرة عن على خلفية قضايا مرتبطة بالاحتجاجات التي دخلت شهرها الثالث.

وقبل الأحكام الثلاثة المعلنة اليوم، أفاد "ميزان أونلاين" الثلاثاء بحكم إعدام بحق متهم دين بـ"الحرابة" على خلفية "حمل السلاح الأبيض بطريقة أثارت الرعب (...) وأرهب الناس في الشارع من خلال استخدام سلاح أبيض، وأضرم النار في دراجة نارية عائدة لمواطن، وهاجم وجرح شخصا بسكين".

والأحد، أفاد "ميزان" بصدور عقوبة إعدام، هي الأولى في إطار الاحتجاجات، بحق شخص دين بتهم أبرزها "الحرابة والافساد في الأرض".

وكل الأحكام الصادرة ابتدائية وقابلة للاستئناف، وفق السلطة القضائية.

ولم يكشف "ميزان أونلاين" هوية المحكوم عليهم، الا أنه أفاد في 29 تشرين الأول ببدء محاكمة خمسة متهمين في طهران يواجهون تهما قد تصل عقوبتها الى الإعدام.

ومن هؤلاء محمد قبادلو الذي يُحاكَم بتهمة "الإفساد في الأرض" بسبب "مهاجمته أفراد الشرطة بسيارة، ما أدى لوفاة عنصر وإصابة خمسة آخرين"، وسعيد شيرازي بتهمة مماثلة لـ"تحريضه الشعب على ارتكاب جرائم"، وكل من سامان صيدي ومحمد بروغني ومحسن رضا زاده الذين كانوا يواجهون تهمة "الحرابة".

وسبق للسلطة القضائية أن أعلنت توجيه الاتهام الى أكثر من ألفي شخص على خلفية الاحتجاجات، علما بأن عددا منهم يواجهون تهما قد تصل عقوبتها للاعدام.

ودعا خبراء لحقوق الانسان في الأمم المتحدة إيران الجمعة الى وقف توجيه اتهامات تصل عقوباتها للإعدام بحق أشخاص شاركوا في الاحتجاجات.

ووفق منظمة العفو الدولية التي تتخذ من لندن مقرا، تحتل إيران المرتبة الثانية عالميا خلف الصين على صعيد تنفيذ أحكام الاعدام، والتي بلغت 314 على الأقل خلال العام 2021.

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